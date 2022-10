¿Algo más?

Ya no es solo un cerco. Ya no es solo amenaza de muerte contra Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo. Ya no es solo el corte de suministro de gas y carburantes. Ya no es solo el ataque a los puntos de bloqueo. Ya no es solo la amenaza de invasión estilo Ucureña. Ya no es solo la suspensión de la exportación de productos claves para la economía. Ahora tambén es la toma de empresas privadas y cooperativas. Todo en Santa Cruz. Todo contra Santa Cruz. ¿Qué viene luego? ¿La toma y ocupación militar del departamento?