Alianza transnacional para combatir el comercio ilícito

Un reciente Foro Multilateral de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo a inicios del pasado mes de septiembre de 2022 analizó de forma crítica y a la vez dramática, los efectos del comercio ilícito en la economía de los países, el mercado laboral y sobre todo en la salud de la población más vulnerable. Los daños causados por el tráfico ilícito de mercancías son devastadores, en particular en las economías de ingresos medios y bajos, pues el escaso producto per cápita de estos países, promueve el consumo de bienes de contrabando, falsificados, adulterados que además de no pagar impuestos, afectan a la salud pública.