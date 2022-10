Alistan citación para que Camacho declare

“Yo voy a estar comunicando oportunamente esta labor investigativa que no ha cesado , pero ha tenido un poco de receso”, informó Alave al portal digital Periodismo que cuenta.

El fiscal de La Paz no precisó la fecha y el lugar donde Camacho debería prestar su declaración ante el Ministerio Público por los hechos de 2019.

“Se presentará una acción de cumplimiento toda vez que hasta la fecha no ha citado el Ministerio Público al papá (José Luis Camacho), no se pronuncian respecto a su imputación, no se pronuncia respecto a esta situación”, afirmó Jorge Nina, abogado de la exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS).