Allanan casas de ex miss por caso del $us 1 millón y creen que fugó del país

Al menos tres casas fueron allanadas en diferentes puntos de nuestra capital por la Policía y la Fiscalía en busca de la ex miss que figura cargando gasolina al vehículo que fue encontrado transportando un millón de dólares de dudosa procedencia.

Los allanamientos se practicaron después de que la exreina de belleza fuera citada a declarar dentro del caso del millón de dólares, pero no se presentó. La Fiscalía emitió una resolución para incursionar en los inmuebles.

De acuerdo con los informes, se allanaron casas de sus padres y otro inmueble donde ella vivía, pero no fue encontrada. Luego de las diligencias la Policía y la Fiscalía no descartan la posibilidad de que la ex miss pudo salir del país.