“Alternativa a la reforma judicial vía reforma constitucional parcial”

Serán las universidades, los colegios de abogados, la Iglesia, la Asamblea Legislativa, o todas en su conjunto. Hasta ahora ese “pequeño gran detalle” no ha sido socializado y ante la posibilidad de que tan grave omisión no haya sido prevista, se corre serios riesgos de que la anegada transformación de Justicia no se realice. Caso se pretenda que los componentes de la “Comisión Nacional de Postulaciones” sea dispuesta por la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo, continuamos bajo el execrable dominio político, en Ecuador se tiene la nada halagüeña experiencia con similar figura, donde, en el Gobierno de Rafael Correa, pensando en que un “grupo de ciudadanos” -del más alto nivel ético y sin “intereses partidarios” o grupos- organice la selección de las autoridades de control y mediante la “Ley Orgánica de Participación Ciudadana”, en su art. 5to., Incs. 4, 5, 6, 7, le otorgó las competencias de “Organizar el proceso de selección de autoridades estatales”, entre ellas, designar al Procurador General del Estrado, las Superintendencias, al Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y otros.

Concluyentemente y como alternativa a la vía del referéndum para la reforma judicial, toda vez que no se conoce quién nombraría a los integrantes de la “Comisión Nacional de Postulaciones”, amán de que la elección de magistrados que se avecina para octubre de este año no podría ser realizada con la antedicha reforma judicial ya que la misma, solo en la preparación de la consulta ciudadana y no así el referéndum, no pudiera ser culminada antes de diciembre de este año, proponemos que las regiones del país exijan a la Asamblea Legislativa aprobar una ley vinculante para que entidades “no políticas” (iglesias y otros, no las universidades y colegios de abogados que ya participaron en el anterior procesos de preselección y los resultados están a la vista), donde dichos entes apolíticos sean los que califiquen los méritos de los postulantes a magistrados y la Asamblea Legislativa, por mero trámite burocrático, sin facultad alguna de observar o extrañar a ningún candidato, mucho menos sugerir cualquiera, proceda a aceptar y remitir la nómina de precalificados al Órgano Electoral Plurinacional y para convocar a las elecciones de los magistrados.