Altos precios del crudo salvaron el negocio del gas

Termina el 2022 con aspectos positivos y negativos para Bolivia en materia de hidrocarburos. No es para menos hacer esta afirmación, la producción ha seguido en un descenso natural, no obstante, la alta demanda de Argentina y Brasil, ha permitido al país obtener mejores precios y una renta que, aunque no llega a los niveles de la época de bonanza, sigue siendo importante.