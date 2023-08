Álvaro Munguía: “La cancelación de Amaszonas no fue propiciada por la estatal BoA”

Álvaro Munguía, abogado y especialista en transporte terrestre y aéreo, entiende que el retiro de las matrículas de Amaszonas es un problema entre particulares que paso a la esfera de lo público por pedido expreso de una de las partes (arrendatario) al considerar el no cumplimiento de contrato comercial del alquiler de los aviones.

Se debe aclarar que hay un contrato entre una empresa china, hasta donde tengo entendido, que alquila los aviones y la empresa Amaszonas. Lo que alega el arrendatario es que Amaszonas habría incumplido el contrato. Es decir, no habría realizado los pagos por el arrendamiento de las naves. Por lo tanto, la empresa china representado por un consorcio de abogados en Bolivia ha presentado una solicitud de registro en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la terminación del contrato lo que significa la aplicación de la RAB 47, que es la Reglamentación Aeronáutica Boliviana. La DGAC ha registrado ese contrato y desde luego ha cancelado la matrícula de cuatro aeronaves.

El problema radica que Bolivia tenemos una suerte no digamos monopolio, pero si hay un 80% de las rutas nacionales copadas por la aerolínea estatal. Entonces obviamente la salida de Amaszonas del mercado implica que ese mercado cautivo lo va a captar BoA, por que Ecojet está por atrás, entonces es BoA el que va captar a esos pasajeros de Amaszonas. Al margen de las especulaciones que pueda haber aquí hay un tema entre particulares por un supuesto incumplimiento al contrato, por lo que el Estado no estaría promoviendo la cancelación de las matrículas, sino deviene de un contrato que supuestamente está incumplido.

Lo normal es que en otros países el contrato de leasing sea registrado y obviamente las normas aplicadas en cada país son las que se van a regir dicho contrato. Si yo registro un contrato por 150 días el mismo tienen vencimiento en esa fecha y automáticamente se cancela la matricula. En este caso no expiró el plazo, sino que fue un final adelantado por terminación del contrato.

¿Esta situación no genera una desinversión en el sector? ¿La política de cielos abierto no es una opción para contar con más línea aéreas en el país?

El problema es evidente, pero no viene desde esta gestión, viene desde toda una política gubernamental desde hace muchos años en la cual el país no esta permitiendo que se abra más el espacio aéreo comercial para que otras aerolíneas lleguen. ¿Por qué?, son mucho los factores como la inestabilidad política y la excesiva burocracia que existe. Es un tema de fondo, claro este tipo de situaciones obviamente puede tener un efecto negativo, pero recordemos que hay un supuesto incumplimiento de contrato y el Estado ha sido simplemente el receptor de una comunicación de la empresa que alquila las aeronaves. No es el Estado el que ha promovido ninguna cancelación, fue una de las partes afectadas y que en el contrato figura como el arrendatario.