Alzamiento popular en Sri Lanka y tractorazo en Holanda

No siempre una buena intención, acaba bien. Nunca me cansaré de repetir y enseñar lo dicho por el sabio Salomón, que lo más importante de algo no es cómo comienza, sino, cómo terminará. Cuántas veces lo que parece empezar bien, concluye mal. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.