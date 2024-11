De alguna manera, sin que me lo hubiera propuesto de antemano, me he convertido en un coleccionista de amaneceres. Aunque el registro fotográfico de mi celular no puede captar todo el encantamiento del brillo del sol naciente, en un álbum de mi “feis” —Amaneceres, al otro lado del río—, conservo algunos instantes de esos primeros fulgores matutinos que, como en una señal de esperanza, nos indican que la vida sigue y nos regala un día más.