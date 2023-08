Amaszonas: deuda es entre privados y el Estado debe velar por el servicio

Después de que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) notificara a la aerolínea Amaszonas SA la cancelación de matrículas temporales de cuatro aeronaves arrendadas por GY Aviation Lease 1816 Co. Limited, desde la empresa expresaron que presentarán un recurso revocatorio para dejan sin efecto la resolución administrativa. Califican de unilateral la medida por tratarse de una controversia de deuda entre privados que debe dirimirse en el tribunal de arbitraje de Nueva York (Estados Unidos).



El operador aéreo privado afronta un conflicto económico con el arrendatario, que solicita la devolución de las mismas. La notificación de desmatriculación de las aeronaves dispone de 10 días hábiles para que Amaszonas active los recursos para evitarlo.



En una entrevista con el programa Dinero 360 de EL DEBER Radio, el gerente general de Amaszonas, Dardo Gómez, afirmó que impondrán un recurso revocatorio y en el plazo establecido en la resolución presentarán toda la documentación y argumentos de respaldo para hacer prevalecer el respeto al debido proceso y derecho a la defensa.



“En el momento en que se tiene un conflicto entre privados existe un instrumento jurídico (contrato) donde se establecen los canales a seguir para dirimir controversias. Esperamos que el Estado, en base a lo expresado por el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, no intervenga en el conflicto de Amaszonas, y que solo velará por el servicio y derecho de los usuarios del transporte aéreo”, puntualizó.



Respecto a la salud financiera de Amaszonas, Gómez expresó que como todas las empresas del sector están saliendo a flote de los efectos de la pandemia, con la agravante de que debieron asumir deudas y cuentas impagas de hasta 10 gestiones pasadas. Hoy, dijo que operan bajo el esquema conocido en la aeronáutica como ‘bajo ala’, es decir, cubren todos sus obligaciones operacionales en el día.



Hizo saber que prevén firmar un memorándum de entendimiento con inversores para inyectar recursos y dar flujo a la compañía. Gómez aseguró que las operaciones y los servicios de transporte áreo que presta la compañía continuarán con regularidad. Hizo notar que, en julio, Amaszonas transportó 60.000 pasajeros en rutas domésticas e internacionales.



Cuenta regresiva de plazos



Citado en una nota reproducida por la estatal ABI, el director de la DGAC, José García, señaló que se cumplieron las formalidades para notificar la desmatriculación de las cuatro aeronaves, disponiendo 10 días hábiles para que Amaszonas active los recursos necesarios para evitar la puesta en tierra de las aeronaves, es decir, que no podrían operar con su permiso de Operador Aéreo (COA).



El 23 de junio, la DGAC recibió una nota de la empresa arrendadora que exige la desmatriculación de cuatro de sus aeronaves: CP-3135, CP-3142, CP-3145 y CP-3171, alquiladas a Amaszonas.



El último día del mes transcurrido, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, insinuó que el Estado no intervendrá en el conflicto económico que enfrentan las empresas privadas Amaszonas y GY Aviation Lease 1816 Co. Limited.



“Es un problema interno de privados. Lamentamos que no hayan podido llegar a una solución, pero lo que nos toca es hacer respetar los derechos que tienen los usuarios en Bolivia. Instruí a DGAC y ATT aplicar la normativa nacional e internacional en resguardo de los derechos”, puntualizó.



Mañana, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) comunicará si se levanta o mantiene la medida impuesta a Amaszonas de suspender la venta anticipada de pasajes para la ruta Viru Viru-Asunción, posteriores al 25 de septiembre.