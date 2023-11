Amaszonas logra aval de la ATT para reiniciar operaciones comerciales

La línea aérea Amaszonas que, desde el 7 de agosto de la presente gestión, no realiza operaciones comerciales, logró el aval de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para volver a volar.

“ Amaszonas , en el ámbito comercial corporativo se ha concluido la transferencia. Ahora resta que los nuevos propietarios definan el modelo de negocio que llevaran adelante. Vamos a requerir información de su plan de inversiones, como será el desembolso de los recursos y en qué tiempo. Esta información no servirá para conocer y tomar las previsiones ante posibles eventos negativos”, indicó Ríos.

Desde la empresa aeronáutica indicaron que la información y documentación brindada a la ATT allana el camino para volver a operar y que el siguiente paso es contratar el desembolso de recursos, por parte de los nuevos dueños, para así tener la liquidez suficiente que les permita pagar las deudas que provocaron que la misma no pueda realizar actividades comerciales.

Desde inicios de agosto, Amaszonas tuvo que dejar de operar debido al retiro de las matrículas a sus cuatro aviones por parte de la DGAC, que tuvo que intervenir ante el reclamo formal de la empresa arrendataria GY Aviation Lease 1816 Co. Limited, que reclamaba una deuda de $us 17 millones por el no pago por el alquiler de las aeronaves.