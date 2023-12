Amemos el camino más que la meta

La contemporaneidad tiene el sello de la sociedad de consumidores, que abarca toda la realidad existencial del ser humano: vida laboral, sexualidad, entretenimiento, vida familiar. Antropológicamente, podría representar una nueva era en la historia, pues, junto con la digitalización, significa un quiebre en el relacionamiento con los otros e incluso en la autopercepción individual. No solo los bienes materiales, incluso las emociones son ahora productos del mercado, susceptibles de venta y compra, algo que no ocurrió nunca antes. El mercado de placeres es como una inmensa feria que hace que la satisfacción nunca llegue a ser plena. Y así, habrá que preguntarse si las aplicaciones de citas a ciegas y exprés, las de ventas por internet, el torrente de información que circula en redes sociales o los miles de series y películas disponibles en Netflix o Paramount+ nos facilitan la vida o siquiera nos reducen la sensación de vacío.

La adicción al consumo es muchas veces inconsciente y dolorosa, ya que mientras más se consume, más se quiere consumir. Hay estudios que afirman que el consumo inmoderado de redes sociales, por ejemplo, libera una sustancia parecida a la que se libera cuando se consumen ciertas drogas o se es adicto a ciertas cosas, sustancia que estimula en el cerebro el deseo de más novedad y placer rápido. Es por eso que el éxito del consumismo se explica no por la cantidad de lo que se puede consumir, sino por la de cuánto quiere el ser humano consumir, que es diferente. Entonces habrá que considerar emanciparse o por lo menos cuestionar estas dinámicas de rendimiento agotadoras, tratar de escapar de la tiranía de la mercadotecnia y la publicidad, que son los brazos operadores del mercantilismo. No hablo de renunciar a los teléfonos inteligentes o los ordenadores, que se han vuelto casi extensiones de nuestros cuerpos, sino de dejarlos por un momento para volver a recordar que somos de carne y hueso. Amar los procesos, el camino, el trayecto, más que la meta, el final o el objetivo, puede hacer que hallemos un placer no tan evanescente, no tan efímero, quizá más real, y de hecho no tan dañinamente adictivo como el que nos da la celeridad consumista, la cual, al final, consume al propio sujeto, el cual termina triste y exhausto.