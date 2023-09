Amira Bolívar: “Mi reinado representa a una parte de la economía no solo de Buena Vista sino de Santa Cruz”

Actualmente me dedico a mis estudios y a fortalecer mi currículum para postular a la universidad. Me gustan todas las actividades culturales. En julio participé en un campamento internacional de liderazgo juvenil en Shanghái, China, donde tuvimos -junto a cinco estudiantes- la oportunidad de exponer sobre la cultura cruceña.

Este reinado me llegó de sorpresa. Yo me encontraba en Beijing a días de volver a Santa Cruz. Una de esas noches me llamó mi mamá para decirme que el Comité Cívico de Buena Vista me había hecho llegar una invitación para ser la Reina del Café, luego de haberme visto en mi actividad cultural en China.