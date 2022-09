Amor a prueba de cáncer, Ronald lucha por la vida de su esposa

Juana le dijo a su madre que ella lo haría cambiar, y ni bien su madre se fue a trabajar a Chile, Juana buscó a su amado y un bebé los mantuvo unidos hasta hoy. “Él no toma nada hoy, es muy tranquilo. No sé qué haría si no me apoyara, él y mis hijos me dan fuerzas para seguir”, cuenta Juana, pero reconoce que por las noches a veces estalla en llanto. “Debe ser porque hace casi un mes que no veo a mis niños”, suspira.