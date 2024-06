Anahí Zambrano: “Decido enseñar mis secretos de belleza para empoderar a otras mujeres a sentirse seguras y hermosas”

En sus videos ella no esconde sus secretos de belleza, y su objetivo es empoderar a las mujeres, siendo ella su mejor aliada. Sueña con crear su marca personal y afirma que todo lo hace con amor y constancia, ya que esa fusión la ha hecho posicionarse en la cima.

Puedo decir que sí, comencé compartiendo mi proceso de aprendizaje en el maquillaje y crecí junto a mi comunidad, que considero mis amigas, de igual forma esto me ha llevado a representar a Bolivia en muchos países del mundo junto a marcas muy importantes.

En realidad, nunca me imaginé todo lo que podría pasar, simplemente lo hice en modo recreacional debido a que estábamos en cuarentena, pero siempre me gusto la fotografía, el maquillaje y el baile, TikTok fue la aplicación perfecta para fusionar todas mis pasiones.

Desde niña me encanto siempre ver tutoriales en Youtube y me fui adueñando de cada una de las técnicas que consideraba me iban mejor, pero todo está en la práctica.