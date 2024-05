Análisis de la ley integral para garantizar a la mujer una vida libre de violencia

la Ley integral para garantizar a la mujer una vida libre de violencia (Ley 348), actualmente en debate, producto de las desafortunadas afirmaciones del presidente del senado, al cual se han sumado ciertos sectores o activista, en contra de esta ley, que la denominan “ley anti-hombres”. Al respecto si bien es cierto toda ley es perfectible, pero no hay que olvidar que esta ley es necesaria ya que realiza un abordaje integral de la violencia contra la mujer. La violencia hacia la mujer representa una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación, de la mujer y a la discriminación hacia ella por parte del hombre, impidiendo su desarrollo pleno.

El sistema interamericano de derechos humanos cuenta con la Convención para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer, que en su Art. 2 señala: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Los diferentes tratados y/o convenios internacionales en materia de Derechos Humanos forman parte del bloque de constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico, conforme a lo que se dispone en el Art. 410. II de la CPE. En tales instrumentos, se plasma la obligación de los Estados de adecuar su legislación a dichos convenios y la prohibición de no regresividad de los derechos humanos establecidos en dichos tratados.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia estipula en su artículo 15, párrafo II que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. En este marco, la Ley integral para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, en su artículo 2, enfoca la problemática de la violencia contra la mujer y su erradicación como un tema de prioridad nacional y como un problema de salud pública, desde un enfoque de prevención, protección de las mujeres en situación de violencia y la sanción de los agresores. En el artículo 7 reconoce 16 formas de violencia. Se establecen nuevos tipos penales: el feminicidio, acoso sexual, violencia familiar o doméstica, esterilización forzada, incumplimiento de deberes, padecimientos sexuales, actos sexuales abusivos. Plantea un conjunto de medidas de prevención en diferentes niveles y ámbitos. Estas medidas pretenden contribuir a la modificación de comportamientos violentos, tanto individuales como colectivos y estructurales, que toleran, naturalizan y reproducen la violencia. Asimismo, se priorizan políticas públicas y medidas de atención y protección en los ámbitos familiar, comunitario, educativo, de salud, laboral y comunicacional, estableciendo tareas de cumplimiento obligatorio. Dichas medidas que efectivamente no se cumplen por falta de voluntad política y de recursos económicos para implementar políticas de prevención y educación en temas de violencia, medidas de atención psicosocial y de asesoría jurídica. Las medidas de protección, de acuerdo a ley 348, artículo 32, “tienen como objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, impuestas por una autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes