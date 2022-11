Analistas ven que cerco al vertedero cobrará un costo político al alcalde

“La gente no olvida esto. Es un duro revés para Jhonny Fernández por la posición que tomó cuestionando algunas demandas regionales, sumado al tema de la basura. Entonces la población lo ve como un alcalde que no le interesa la región”, dijo el analista político.

“Hemos logrado un cuarto intermedio, los he persuadido. Lamentablemente la Policía y el Ministerio Público no ayudaron, hace una semana que he pedido que intervengan, por eso vine personalmente hablar con los comunarios, con los bloqueadores, no se puede seguir perjudicando a Santa Cruz”, expresó el alcalde en aquella oportunidad.