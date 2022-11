Analistas ven que factores adversos debilitan los presupuestos generales del Estado

“Ya en 2021, el Gobierno se propuso emitir bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) por $us 3.000 millones que nadie le compró en Estados Unidos. Este año, hizo lo mismo con $us 2.000 millones, que nadie le ha aceptado en Wall Street. Sí consiguió $us 850 millones de las AFP a una tasa del 7,5%, cuando el FMI nos prestó con un interés del 1,05% en 2020”, recordó el asambleísta.

“Lo preocupante es que las autoridades no tienen un plan económico para tratar de resolver esta compleja situación de las finanzas públicas. Todo está orientado a la confrontación y no se avizora una recuperación”, sostuvo Martínez.

Este medio solicitó al Ministerio de Economía información sobre el proyecto de Ley Financial 2023, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición. También requirió la misma información del presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Omar Yujra (MAS), con el mismo resultado.

“He solicitado personalmente al presidente de la Comisión de Planificación (Yujra) un ejemplar del borrador del PGE y me dijo que no le llegó todavía, pero puedo estar seguro que lo tiene”, afirmó el 6 de noviembre Pórcel, miembro de esa comisión legislativa.

El asambleísta Pórcel consideró que la falta de ingresos y la emisión de bonos para captar recursos externos serán dos de las principales características del proyecto de Ley Financial 2023.

“Hay muestras de que ya han raspado la olla y no saben qué hacer”. El proyecto de Ley del Oro de Producción Nacional “es aparentemente la tabla de salvación” del Gobierno. “Con eso van a poder captar oro, no van a pagar impuestos, lo van a fundir en el exterior y lo van a vender. Es la única forma de traer dólares, porque están muy desesperados por nuestras reservas internacionales, que al 26 de octubre estaban en $us 998 millones en divisas”, sostuvo Pórcel.