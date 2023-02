Andrea Forfori va a prisión por 60 días por el caso QR y exigen que Jhonny sea convocado

Estos profesionales recibieron sus salarios por periodos en los aún no estaban contratados. Los afectados denunciaron que Forfori les pidió “la reposición” de esos montos a través de códigos QR que estaban vinculados con cuentas bancarias de terceras personas.

Cuando estalló este escándalo, la denuncia inicial incluyó registros de audio, atribuidos a Forfori, en los que se escuchan reclamos a los funcionarios por el pago de estos salarios debitados de manera irregular. “El alcalde me acaba de llamar, porque esto es un problemón, no es un problema. En dónde estás dejando a toda esta gente, no tenés idea la cantidad de proveedores que estás dejando sin que les paguemos”, se escucha en uno de esos audios presentados por los concejales de C-A.