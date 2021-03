Áñez suma apoyo de organismos y alistan demanda internacional

Escucha esta nota aquí

La aprehensión, el traslado, la presunción de inocencia, la negación de la atención médica, la desobediencia a una orden judicial y el traslado de un recinto penitenciario a otro, fueron las seis acciones ilegales que enumeró la Oficina Jurídica de la Mujer (OJM), que se cometieron en contra de la expresidenta Jeanine Áñez. Estos documentos constituirán parte de la denuncia internacional que prepara la defensa de la dignataria.



“Para nosotros los actos que se han desarrollado constituyen una forma de trato cruel e inhumano, por eso sacamos el comunicado y no podíamos quedarnos calladas”, dijo la directora de esta entidad, Jinky Irusta Ulloa.



La exdignataria lleva más de una semana detenida en dos cárceles de mujeres. Entre sábado y domingo su caso empeoró, su familia recién pudo ingresar el sábado a verla; ese mismo día una sala penal amplió su detención preventiva a seis meses y las autoridades penitenciarias se resisten a cumplir un fallo judicial que ordena su traslado a un centro clínico en la ciudad de La Paz.



Pero la OJM no fue la única organización que se pronunció, Voces Libres, un conglomerado judicial que vela por los derechos de las mujeres, también censuró las acciones en contra de la expresidenta y su directora, Mercedes Cortez, dijo que ni siquiera los feminicidas tienen condenas tan duras como las que aplican.



“La violencia que se está ejerciendo contra esta ciudadana se está acrecentando más allá de lo permisible, es una especie de tortura, un atropello total y un desprecio de los derechos humanos de una mujer, estamos muy preocupados”, afirmó Cortez.



Adelantó que existe una red de 32 organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y que en esta semana habrá un pronunciamiento global. Dijo que no es posible que una persona que haya desempeñado el más alto cargo del Estado, tenga una detención preventiva de cuatro meses y luego le amplíen a seis meses, cuando la ley señala que solo en casos muy graves y con delincuentes peligrosos se debe aplicar el máximo plazo de detención preventiva.



Las acciones



Precisamente los abogados de la exmandataria trabajaron el fin de semana para presentar hoy un recurso de queja ante el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, que había concedido la acción de amparo constitucional en favor de Áñez, pero la misma no fue acatada por las autoridades penitenciarias, que mostraron un fallo del juez Décimo de Instrucción en lo Penal que revocaba la salida.



Pero también recordó que se están agotando las instancias judiciales internas y que después de eso podrán acudir a los tribunales internacionales. Para esa fase están recolectando todos los documentos que están recibiendo de denuncia de violación de los derechos de Jeanine Áñez.