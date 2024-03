Ángel Morales Calzadilla es nuevo subcomandante de la Policía en Santa Cruz

El nombramiento del subcomandante sorprendió a algunos jefes y personal. Sin embargo, hasta el momento no existen cambios de comandantes en todo el país debido a que no se emitió la nueva orden general de destinos, puesto que la Asamblea Legislativa Plurinacional, no logra hasta el momento revisar listas y nombrar a nuevos jefes de la institución verde olivo para los ascensos al grado de general.