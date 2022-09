Angélica Sosa habló con EL DEBER desde Palmasola y asegura que no volverá a la política

Es día de la segunda visita general de cárcel, se desarrolla en el coliseo del pabellón femenino de la cárcel de Palmasola. La población penal es atendida en el recinto carcelario por jueces , vocales, fiscales y ante la mirada de los policías. La exalcaldesa Angélica Sosa, que enfrenta tres procesos penales, está sentada afuera de la puerta de su celda, al lado de la regencia, dialoga con su abogado Jorge Rivero sobre las causas que le sigue la Fiscalía. Vimos cómo vive, nos contó la vida que lleva desde su detención, los procesos que enfrenta, la realidad de sus cuatro hijos, la muerte de su esposo y últimamente la tragedia de su exyerno, Juan José Dorado. Habló del alcalde Jhonny Fernández, nos contó que estando presa se da cuenta que amigos hay pocos, pero que hay gente que la quiere. Habló de sus cuatro hijos, de su madre y ve que el entorno de la gente de Percy Fernández deja mucho que desear, muchos se olvidaron de ella. “Así vivo, dicen que tengo arreglos personales, que tengo peinadoras, solo me arreglo, así como me ven. Tengo mi secadora de pelo y como cualquier mujer me arreglo para ir a las audiencias. Desde que llegó guarda reclusión en una habitación de 4 por 4, ahora la comparte con la exsecretaria de finanzas del municipio, Sandra Velarde. Al centro de su cama con colchón tiene la foto de su papá que murió cuando estaba presa, la de su esposo que también falleció y la de sus hijos. El piso de su habitación está cubierto de hule, su celda no tiene baño, ella y Sandra Velarde acuden al baño común, que usan todas las internas. El primer día en la cárcel Angélica Sosa fue detenida el 21 de diciembre de 2021 y a la cárcel llegó justo el 24, víspera de Navidad. “Estuve 15 días de aislamiento aquí encerrada, no he visto a mi familia por un mes, porque no la dejaron entrar. El primer día en la cárcel me recibieron con cariño, yo entré destruida, nadie la creía. Ya cumplí 253 días de detenida, me pasé con 30 días en las 3 causas. Cuando fui detenida la primera vez, yo estaba en un centro de salud. Vi gran cantidad de policías armados, del DACI, los Delta, la Felcc, grupos especiales de inteligencia. Incluso cuando iba al baño tenía presencia de policías mujeres y dos días no me bañé, y cuando fui a audiencia mi ropa estaba negra, sucia, pero no importa”, dice la exalcaldesa cruceña. Sosa nos reveló que ese día no tenía pinceles para pintar, algo que le apasiona, pero que le consiguieron incluso material para sus tejidos y para fabricar artesanías junto con las demás internas a quienes les ayuda. Ahora Angélica Sosa, en el tiempo de su detención se ha dedicado a la pintura de murales, a tejer. Sus pinturas se observan en murales de casi 100 metros de largo en el recinto. También un mural especial al ingreso a la puerta del coliseo donde están escritos los nombres de todas las internas que trabajan con ella. El cartel pintado que reza la siguiente frase: “No hay rejas que separen del amor de Dios”, lleva también el nombre de la exautoridad junto a unas 22 internas, a quienes se les agradece por la obra concluida.

También el mural lleva el registro de las autoridades de Régimen Penitenciario y de representantes de la Iglesia católica. “Casi un mes estuve sin mirar televisión, después miro”, dijo mostrando el televisor que se encuentra en el patio, pero no en el interior de su celda.



La exalcaldesa nos contó que un día menos esperado le habla su abogado y le dice que su papá estaba muriendo. “Mi papá se murió sin poder verlo, sin poder despedirme de él. Me puse a pintar, aquí me dicen madre Angélica me dicen todas, toda esa plata que estamos juntando de la venta de artesanías estamos ayudando a más de 40 internas”.



Angélica Sosa, cuenta que Sandra Velarde llegó al penal dos meses después y comparte ahora con ella un ambiente de 16 metros cuadrados. “Sandrita llegó después de dos meses, bajó 15 kilos, ella no tiene el mismo carácter que yo, está muy afectada y deprimida. Yo a pesar de las circunstancias con mi esposo, peor lo de mi padre, lo de mi ex yerno Juan José Dorado, estoy firme. Yo perdí el contacto con Juan José, él estaba egresando de derecho. Cuando mi padre murió, Juan José se preocupó más de su hijo que tiene con mi hija”.



El diálogo fue amplio pues Sosa contó que tiene cuatro hijos. Nicol, 30 años, es arquitecta; Camila, ingeniera civil, 29; Irene 21, estudia arquitectura y Sergio de 9 años. “Sergio acaba de cumplir años, lo pasó aquí conmigo. Mi niño está recibiendo asistencia sicológica, vive con mis hijas, ellas me traen almuerzo, pero en la puerta principal también es difícil, deben esperar casi dos horas”.



No solo la pintura y los tejidos en artesanías apasionan a Sosa, sino que desde el primer día empezó a escribir su diario. Ya tiene más de 200 hojas escritas a mano en cuaderno tamaño oficio. Está escribiendo obras y desea exponer sus escritos en la feria del libro, cuando salga en libertad.



Jamás volveré a la política



Angélica Sosa fue contundente. Cuando le consultamos sobre su carrera política dijo que “jamás volveré a la política, nunca más, me dedicaré a trabajar, soy arquitecta y a la ayuda social. La vida política ya no va conmigo, tengo que vivir por mis hijos por mi familia, pero nunca más la política”.



La exalcaldesa recordó cuando recibió la noticia de la muerte de su esposo. Reveló que está consciente de lo que le pasó lamentablemente y que sus hijas fueron a su entierro. “Hice las gestiones para ir a despedirlo, pero no fue posible. Recuerdo que ese día fue el alcalde Johnny Fernández que hizo circular versiones de que yo me estaba por suicidar. Por eso vinieron personeros del cuerpo de paz, gente de la iglesia y de mi familia. Fue muy penoso lo que me hicieron.



Antonio Parada Vaca



Mientras transcurría la segunda visita general de cárcel, Sosa, en el diálogo nos contó que Antonio Parada Vaca no trabajó en su gestión de alcaldesa. Además, que, en sus declaraciones ante autoridades brasileñas, jamás la involucró en actos delictivos.



En el caso de los ítems fantasmas, dijo que la Fiscalía aseguró que había 14 personas claves que tenían que declarar, pero que nunca las convocaron. En el caso contratos la Fiscalía registró a 32 personas, supuestamente allegadas a ella y que constituían riesgos procesales, pero en sus declaraciones afirmaron que no la conocen, que nunca se contactaron con ella.



En la investigación de los ítems fantasmas “decían que 1.200 funcionarios hicieron campaña, pero ahora vemos que esas personas siguen trabajando en la Alcaldía. En la causa por los contratos irregulares, yo pregunté por qué me mandan presa y me respondieron porque no fiscalicé a Percy Fernández. En este caso todos los concejales suplentes declararon, pero a Jhonny Fernández que tenía 200 funcionarios en la Alcaldía, nunca lo convocaron”.



Sosa afirmó que los estados financieros de Johnny Fernández, fueron evaluados y aprobados por el Ministerio de Finanzas y el Concejo. “Esos estados financieros son de mi gestión”, dijo Sosa.



Jhonny, el terror de la maldad



En medio del diálogo, Angélica Sosa aseguró que el acalde Johnny Fernández, acude a los tribunales de justicia, a las salas penales de los vocales para que la hundan. “Jhonny Fernández les dice que yo me muevo con el presidente, con los ministros para manipular la justicia. Quién soy yo para hacer eso. Jhonny es el terror de la maldad, me está haciendo daño, pero yo no odio. La gente sabrá a través el tiempo conocer qué es lo que está haciendo. Yo jamás volveré a la política”.