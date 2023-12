Angélica Sosa: “Retorno a mi hogar y me voy a defender en libertad de estos procesos injustos”

He cumplido dos años detenida aquí en la cárcel y dos días. Hoy le habla la mujer, la madre que necesita su hijo. Tengo un hijo de 10 años. Estoy volviendo a mi hogar, donde debí estar siempre, porque uno debe defenderse en libertad. Existe la presunción de inocencia y, bueno, voy a atender mi salud. Estoy en un estado muy delicado de salud. Tomo cerca de 14 medicinas diarias. Entonces, en este momento, esa es mi prioridad. Mi salud, mi familia y mi anciana madre.

No me voy a manifestar contra el Gobierno Municipal de Santa Cruz en este momento porque, como le indico, mi prioridad es mi familia, defenderme en libertad y atender mi salud. Usted sabe que siempre van a haber personas a favor y en contra. Yo solo le puedo indicar que siempre debí defenderme en libertad, como a cualquier otro boliviano. He estado dos años con una detención preventiva, lo que excede todas las normas jurídicas y voy a demostrar a Santa Cruz que soy inocente de estos injustos procesos que han sido planteados en mi contra.