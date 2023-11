ANH endurece controles, pero sigue el problema de abastecimiento de diésel

En un escenario de comercialización irregular de diésel donde las autoridades gubernamentales consideran que la especulación y la sobredemanda son parte del problema por lo que desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) anunciaron que los controles, “serán implacables”.



Germán Jiménez, director de la ANH, informó que durante los operativos realizados ayer se identificó a 30 vehículos que desviaban combustibles.



Explicó que sólo en La Paz se identificó que 10 vehículos cargaron, en menos de una semana, más de 98.000 litros de diésel, lo que equivale a casi cuatro cisternas. Mientras que, en Santa Cruz, 10 vehículos cargaron más de 130.000 litros de diésel.



Añadió que a través de un operativo se identificó en La Paz que un vehículo, con placa 1242 LXE, cargó en menos de una semana más de 10.000 litros de diésel, cuando debería cargar diariamente 300 litros, para su capacidad que es de 2.000 litros en una semana.



Así, Jiménez aseguró que se cumple con la programación de provisión de combustibles en el país; sin embargo “vemos hechos irregulares de vehículos que estuvieron cargando para actividades ilícitas”.



A su vez, Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana, recordó que desde abril de 2023 están vigentes los Decretos Supremos 4910 y 4911 que tienen por finalidad controlar y luchar contra el contrabando de combustibles en el país.



“Nos encontramos trabajando de manera articulada, institucionalmente e interinstitucionalmente, con distintas instancias, como Ministerio de Gobierno, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Defensa, la ANH, la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y la Aduana Nacional de Bolivia. Queremos transmitir a la población que estos operativos están orientados a garantizar el abastecimiento del combustible”, precisó Ríos.



Sanciones



Como resultado de los controles, la ANH informó que durante la jornada de ayer se realizó un proceso administrativo sancionatorio contra la Estación de Servicio Volcán (La Paz), por interrumpir “las operaciones de comercialización de diésel y causar filas de flotas del transporte interdepartamental debido a una negligencia de esa empresa”.



En una nota de prensa, la ANH informó que la estación de servicio Volcán, tiene un promedio de 75.000 litros en ventas de diésel por día, la más alta del país, donde el ente regulador tiene personal desplegado las 24 horas.



“Nos hemos sorprendido porque la empresa no envió a tiempo su cisterna a recoger los volúmenes de diésel correspondientes a la venta del día”, informó Andrés Lamas, director de Distritos Técnica de la ANH.



Según datos de la entidad reguladora, los buses que cargan diésel en ese surtidor llegan en la madrugada, pero no cargan pese a que existe producto en la estación, debido a que las empresas a las que pertenecen entregan los vales a sus conductores a partir de las 6:00 y 7:00 de la mañana, momento en que recién empiezan a despachar el combustible.



Como resultado de los operativos, cuatro personas fueron aprehendidas y una arrestada por realizar cargas inusuales de diésel. Los operativos comenzaron hace días y han “permitido identificar los vehículos que han incurrido en esta irregularidad”, puntualizó Ríos.



Transporte interdepartamental



Los operadores interdepartamentales explicaron que debido a la irregular oferta de diésel, algunas empresas tienen problemas para cumplir con los horarios de salida debido a que muchas de sus unidades deben hacer fila varias horas para cargar sus tanques con diésel.



“Hay más problemas en los viajes hacia Beni, La Paz y Cochabamba. No se consigue de manera normal el combustible.



Los problemas son menores en los viajes hacia el sur. En esta parte del país uno puede encontrar diésel con mayor facilidad”, explicó la administradora de una de las empresas que operan en la terminal cruceña.



En cuanto al impacto por los problemas de abastecimiento de diésel en la actividad agrícola, Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicó que la cosecha de soya de la campaña de invierno se encuentra con un avance del 50% de las 400.000 hectáreas sembradas de la que se calcula una producción de 800.000 toneladas de grano.



“Los problemas de insuficiente abastecimiento de diésel son de preocupación de los productores porque este constituye un insumo importante para las actividades agrícolas de siembra y cosecha, por esa situación, hemos sostenido diversas reuniones para que se priorice el abastecimiento de diésel a las zonas productivas y a los agricultores que adquieren en la modalidad de clientes directos y grandes consumidores”, dijo Hernández.



Oscar Alberto Arnez, presidente de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), señaló que se cumplió entre un 90% y un 95% de lo planificado por los cañeros.



“Haremos un informe general de los ingenios y el sector cañero para ver resultados, pero se cumplió con el mercado interno y las exportaciones que se tenían programadas”, precisó Arnéz.



En cuanto a la falta de diésel, Arnez remarcó que esa situación los perjudicó, debido a que genera retrasos, situación que se va a notar recién en la gestión que viene.



El productor destacó la reunión con el Gobierno, que les “garantizó el abastecimiento de diésel para el sector productivo, eso es lo más urgente en estos momentos para asegurar la cosecha de soya de invierno y la siembra de verano”, dijo Arnez.