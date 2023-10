Animales silvestres, las víctimas más dolorosas de los incendios y del tráfico

La fauna no solamente es afectada por las llamas, sino también por el mascotismo y por el tráfico de vida silvestre, a pesar de la normativa vigente, la Constitución Política del Estado (CPE), el Código Penal que contempla la figura del biocidio, el artículo 11 de la Ley 1333, y el Decreto Supremo 4489.

Bello reconoció que para las myopsittas no hay un proyecto que permita reintegrarlas, al ser una especie invasora de cultivos, y que son las que más se venden en los mercados. “Las cotorritas nos llegan hasta 80 en una caja de cartón, una encima de la otra, mezcladas vivas y muertas, la infección es terrible”, explicó.

Bello, además, dijo que en Santa Cruz hay alrededor de 30 centros de custodia, a los que se derivan los animales, pero que a lo mucho unos cuatro o cinco tienen capacidad para animales mayores, como jaguares o pumas. “Son pocos, no solo por el peligro para el ser humano, sino por el costo, por ejemplo un puma come 2,5 kilos de carne al día y no todos tienen esa posibilidad”, aceptó.