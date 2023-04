Ante el escaso control, unos 11.000 trufis y minibuses agravan el caos vehicular

En estas zonas no se observó personal de la Alcaldía intentando ordenar el tráfico, pero sí se vio a funcionarios de Espacios Públicos haciendo control en la zona hospitalaria para evitar el parqueo en el lado izquierdo de la vía.

Otros vecinos ven necesario que se retomen los controles para hacer cumplir la normativa municipal que prohíbe el ingreso de trufis dentro del segundo anillo. Es el caso de Juan Manuel Ojopi, que señaló que los minibuses son un servicio necesario porque llegan donde otros servicios no lo hacen y son más eficientes, pero se los debe regular para que no compitan entre ellos y no cobren pasajes a su antojo.