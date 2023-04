Ante la falta de dólares, la gente ahorra en euros que suben de valor

Persiste la escasez de dólares. La población ahorrista que no ha logrado encontrar la moneda estadounidense en la banca o en el mercado informal de la capital cruceña, ha empezado a comprar euros, que por ello han comenzado también a subir.

En las casas de cambio que hay en la zona, la situación es similar. “Falta mucho el dólar. Nos venden hasta $us 200 máximo al día, pero eso no los tenemos ni cinco minutos, porque la gente pide y pide dólares”, dice el responsable de uno de estos negocios, donde oficialmente se compra la divisa a Bs 6,95 y se vende a Bs 6,97.

“El Gobierno debería pensar para hablar y no hacerlo así nomás. La gente se asusta y se acuerda cómo era en la década del 70 (la época de la hiperinflación), está preocupada y busca asegurar sus ahorritos”, afirma un librecambista en el centro cruceño.

Ayer, cerca de las 11:00 en la misma calle donde están librecambistas y casas de cambio cerca de la plaza principal, un grupo de personas de la tercera edad hacía fila, en sillas, en puertas del Banco Unión, para retirar sus ahorros en dólares. “Quiero sacar una parte. Ayer llamé y me dijeron que sí hay; ahora me dicen que no hay nada y que espere nomás. Vamos a tener paciencia, a ver si en el transcurso de la mañana llega”, cuenta una de las ahorristas, al medio de una fila que se formó desde las 7:00.