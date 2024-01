Ante los tribunales internacionales, ¿somos tan inteligentes de lo que en verdad somos?

Inquirido a quemarropa sobre si “¿tenemos (…) que venderles gasolina subvencionada al transportista peruano?”, el procurador enfáticamente respondió que ¡No!. Según él, lo hecho es una medida innovadora y creativa, que no afectará a los transportistas bolivianos, porque no se tiene ninguno registrado en la CAN.

Empero, no puedo negar que los adjetivos calificativos utilizados de “innovador” y “creativo” me causan angustia. Tengo malos recuerdos porque idénticos o similares términos se utilizaban cuando se informaba sobre lo hecho ante la Corte Internacional de Justicia. Así, Eduardo Rodríguez Veltzé y otros, proclamaban que la demanda marítima era una obra inédita, innovadora, algo digno de encomio, basada en el progreso del derecho internacional (actos unilaterales); y ni que decir sobre la defensa del Silala, pregonaron que eran dueños de la verdad, que demolieron históricos mitos, develados a través de rigurosos estudios científicos.

Ante el fallo adverso, la responsabilidad no era de ellos, era de los miembros de la Corte que no entendieron la argumentación de avanzada. Dijeron que fueron incomprendidos, que hubo un razonamiento conservador, excesivamente legalista (parecían jueces), no analizaron los antecedentes y evaluaron con umbrales elevados. En síntesis, no recibieron con aprecio sus méritos.