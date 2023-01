“Antes de ser artista debés ser un buen hombre y para eso tenés que ser buen padre”

Porque me permite profundidad para escribir y ser pesado en el lápiz. Trato de no ser cursi, pero sí profundo al componer.

No sé porqué me atrae escribir sobre la muerte. A algunas personas les parece tétrico, pero me intriga saber qué hay al otro lado. También hay muchas canciones que están disfrazadas de amor, pero hablan de otras cosas. Eso me lo reservo, solo yo y mi musa necesitamos saber eso.