Anticristos

En la historia de los últimos años han aparecido personas que no toleran ningún tipo de daño o agravio, ni siquiera críticas. Cuando pasan por algo como eso, no solo reaccionan con rabia, sino que desean vengarse… escarmentar a aquel que se atrevió a molestarlos. Son la antípoda de Jesús, o la otra cara de la moneda: personas que encarnan el odio.

Como usted, lúcido lector, se habrá dado cuenta, ese tipo de comportamientos también se acomodan a nuestro Evo Morales, quien, como se ha visto durante los últimos años, no solo no permite que se le haga daño, y se venga por ello, sino que no puede tolerar que no se le dé la razón en todo.