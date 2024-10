Antoinette Van Dijk: “El modelaje es un trabajo que exige mucho, más de lo que parece. Requiere disciplina, fortaleza emocional y mental”

No los extraño, aún son parte de mi vida. Sigo activa y priorizo los lentes para los que elijo posar.

Aún no lo sé, son jóvenes, pero apoyo cualquier camino que elijan.

Sí, no cambiaría mi decisión. Me hizo quien soy y viví muchas experiencias increíbles. Conocí a mucha gente y lugares del mundo.

No me arrepiento de nada, cada experiencia ha sido un aprendizaje.

Nunca fui gorda, simplemente no encajaba en los cánones de belleza internacionales (que eran muy exigentes). Me impactó en su momento, pero con el tiempo aprendí a no dejarme definir por las opiniones externas.