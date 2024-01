Antonio Parada presenta acción de libertad contra jueces de ítems fantasmas

Sin embargo, en la primera audiencia solo acudió Angélica Sosa y su defensa. No se presentó el único detenido en Palmasola Guillermo Parada Vaca, pero no fue su culpa, sino que los policías no lo trasladaron al Palacio de Justicia. Tampoco se presentaron Javier Carrasco, que ya fue declarado rebelde en la etapa preparatoria y fue notificado por edicto.



Asimismo, no acudió al juicio Julio César Herbas Aguilera y Mery Balcázar Arce, que gozan de libertad con medidas sustitutivas. Al no presentarse, los jueces declararon rebelde a la ley y emitieron mandamiento de apremio. Además, los jueces ordenaron la designación de abogados defensores de oficio para todos los rebeldes y se fijó nueva audiencia de juicio para el 6 de febrero. La resolución de rebeldía fue presenciada por la comisión de fiscales integrada por Yolanda Aguilera y Marcela Terceros, así como por la defensa de Angélica Sosa.



La Fiscalía aseguró que en su acusación se adjuntó pruebas contundentes contra los acusados y que se solicita se dicte 10 años de cárcel para los involucrados.



Al término de la audiencia de ayer, la exalcaldesa Sosa que cumplió dos años y dos días en Palmasola y que logró su libertad hace poco, manifestó que ella es la principal interesada que se desarrolle el juicio y que demostrará que es inocente de todos los cargos que se le acusa. Dijo que hoy se dedica a trabajar por sus hijos, uno de 10 años y velar por su familia que estaba abandonada. La ex alcaldesa dijo que no existen pruebas en su contra y tampoco una auditoría.



El vocero jurídico de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, manifestó que el juicio está avanzando y que lo que se busca más que meter presa a las personas, es la aplicación de una sentencia por lo mínimo de 8 años para los culpables y recuperar más de 200 millones de bolivianos que se robaron del municipio.