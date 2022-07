Antonio Riveros: “Están rechazando una industria que puede traer millones de dólares al país”

_¿Un eventual proyecto de ley de apoyo el emprendimiento tecnológico va a requerir de ajustes al Código de Comercio, a la Ley General de Trabajo y a otras normas del país? Absolutamente. En el caso del Código de Comercio, cuando le hablas al Estado de que los activos de los emprendedores tecnológicos son software, son bits, son algoritmos en una computadora, el Estado no lo entiende y, por ende los presiona para que se acomode a lo que sí entiende. No se adapta. En el tema laboral, en las startups hay mecanismos que no están contemplados en la Ley General del Trabajo, como el vesting, en los que los trabajadores pueden hacerse socios accionistas de la empresa y parte de su tiempo trabajado puede ser pagado con acciones. Es una práctica global muy conocida que conviene a emprendedores y trabajadores.

_Son cambios grandes ¿Cree que sea posible concretarlos para tener una ley que apoye de manera eficiente al emprendimiento tecnológico?

Lastimosamente, ningún gobierno ha visto esto como una industria que puede darnos números importantes, que puede crearte una sinergia y un ecosistema entre varios actores.

En Colombia, un solo unicornio, una startup valorada en más de $us 1.000 millones, (Rappi, empresa de logística parecida a PedidosYa), ha generado tal movimiento económico que ha permitido la creación de muchas más startups que están recibiendo cada vez más fondos que se invierten en ese país.

Nuestros políticos no están viendo esto y no lo han hecho en el pasado, así que nuestra misión es esa: decirles como voz de los emprendedores que no están rechazando un gremio pequeño, están rechazando una industria que puede traer millones de dólares al país, si es que la incentivamos de buena manera. No hablo de regalos, donaciones o el asistencialismo al que estamos acostumbrados; simplemente que los actores políticos rayen la cancha para que nosotros podamos competir dentro y fuera del país.

Los países vecinos ya se han adelantado a este punto y se convierten en nuestros competidores con una gran ventaja: no tienen trabas burocráticas y pueden crecer más rápido que nosotros.