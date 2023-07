Anuncios de “reservas”: ¡Vaya facilidad!

La declaración no tiene una empresa externa seria que confirme que, efectivamente, esa puede ser la reserva estimada; Carlos Delius, quien fuera presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos emitió criterio de manera cabal: Es importante que el Gobierno informe con precisión y no confunda a la opinión pública con términos que no se corresponden a la realidad. “Es importante distinguir recurso de reserva, en conformidad con la definición de la industria minera” aseguró Delius, a El Deber, precisando que “esto ocurre, cuando el recurso puede ser explotado con la tecnología disponible y bajo las condiciones económicas prevalentes. En el caso boliviano aún eso no está confirmado”.

Von Vacano, para que lo sepa: al presidente se lo dijo “alguien que endulza los oídos; no importa si tiene o no, base, está ahí para decir lo que el Jefe necesita escuchar”. Pero no todos mienten, vea lo que dijo el viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos Raúl Maita, que se tomó el trabajo de ser responsable al asegurar que “lo que tiene el país son recursos de litio medidos o cuantificados y que las reservas hacen alusión a una porción de esos recursos, “un paso que se debe dar mediante los estudios que encare Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB)”. El problema es que, la gente quiere creerle al presidente y no a un viceministro, pero eso no corre por cuenta nuestra.

Listo: pasemos a otro tema: ¿se pillaron 500 millones de dólares en YPFB y no lo avisan?

Explico: Repsol devolvió, no abandonó como se lee por ahí, los campos Mamoré y Surubí, porque ya no son rentables o su rentabilidad no es de interés de la petrolera que vino a ganar plata y no a hacer beneficencia y, en esos pozos ya no hay recuperación de inversiones. El mecanismo de devolución de los pozos está previsto por un decreto aprobado el 2006, en el gobierno de Evo Morales.