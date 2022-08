Aparece Johnny Aguilera y arremete contra exjefe de Interpol por caso Lima Lobo

El ex comandante nacional de la Policía general Johnny Aguilera apareció, a través de sus abogados, no físicamente, activando un juicio por calumnias e injurias y en defensa de su honor contra su camarada, el coronel Jorge Campos, exjefe de la Interpol.

Aguilera, que fue alejado del cargo de comandante general tras fuertes cuestionamientos por el asesinato de tres policías, tenía que presentarse al juzgado en La Paz, como parte accionante, pero no lo hizo; sin embargo, sus abogados aparecieron en una audiencia virtual ante la jueza Patricia Mendoza Murillo.

El juicio activado por Aguilera contra su camarada tiene su origen en un informe emitido por el ex jefe nacional de la Interpol coronel Jorge Campos cuando agentes de esa unidad policial procedieron a la captura en la zona del Urubó de Santa Cruz del traficante Jesús Einar Lima Lobo y este opuso resistencia gritando que pagó al entonces director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el crimen (Felcc), coronel Johnny Aguilera, $us 35.000 para evitar su extradición a Brasil.

Según los informes oficiales, los policías confrontaron con problemas ante la resistencia de Lima Lobo al revelar que pagó $us 35.000 a Aguilera , para frenar su extradición a Brasil.

Al final, informes de forenses revelaron que estaba apto para su extradición y en mayo de 2021 finalmente se ejecutó su extradición a Brasil. El traslado al aeropuerto fue comandando por Johnny Aguilera como comandante general. Aguilera inició acción por calumnias contra el coronel Jorge Campos. Este viernes 26 se instaló a las 9:00, por cuarta vez, una audiencia virtual ordenada por la jueza Patricia Mendoza. Sin embargo, la defensa del coronel Campos reveló que el link fue enviado minutos antes y por razones técnicas no hubo comunicación. Incluso el abogado Jorge Antonio Coll insistió con llamadas directas y no contestaron.

Campos, que vive en Santa Cruz y los traslados a La Paz le demandan gastos, pidió con su defensa que Aguilera se presente al juicio y no lo hizo. Campos expresó que hay una desventaja en su contra, pero que él está con la verdad que se busca desmerecer por el solo hecho de registrar en informes que Lima Lobo declaró que pagó a Johnny Aguilera para evitar su extradición.

Jorge Campos manifestó que acudió al Comando General ahora dirigido por Orlando Ponce, pero le negaron los accesos, no le mostraron los registros que presentó a anteriores comandantes y cree que ya los hicieron desaparecer. Incluso ordenaron que lo persigan con agentes en un acto de deslealtad como camarada. “He trabajado más de 30 años, seguiré siendo coronel de Policía con honor hasta mi muerte, pero ahora no me quieren dar ni el saludo, qué deslealtad de algunos camaradas”, dijo Campos.