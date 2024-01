Aparece una tercera víctima de ultraje en hogar de acogida en Santa Cruz

Una tercera víctima de ultrajes sexuales en el hogar de acogida Santa Cruz, apareció de acuerdo a denuncia formal de representantes legales del Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos) de la Gobernación.



Los informes señalan que la denuncia fue formalizada por asesores legales del Sedepos ante la Fiscalía que a través de una comisión de fiscales que lleva adelante investigaciones por delitos de violación, corrupción de menores y abuso sexual.



Todo fue conocido durante una mesa de coordinación desarrollada la mañana de ayer por el Ministerio de Justicia, a través de la viceministra Nadia Cruz, jueces de la niñez, personal del Sedepos, así como representantes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.



La denuncia que ya es investigada por la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), señala que la tercera víctima del hogar de acogida Santa Cruz, brindó su testimonio.



Confesó que fue víctima de vejámenes por adolescentes de 17 años que ya fueron enviados a Cenvicruz por la justicia en pasados días, después que la Fiscalía presentara imputación por delito de violación, corrupción de menores y abuso sexual.



En pasados días la Fiscalía, la Felcv y la justicia intervinieron el hogar Santa Cruz, se procedió a la detención de tres adolescentes y del religioso coordinador del hogar.



Fueron dos hermanos de 12 y 14 años que declararon ser víctimas de ultrajes sexuales. Reconocieron a los adolescentes agresores y dijeron que el hecho era de conocimiento del coordinador religioso, además de todo el personal como sicólogos, profesores y representantes de la Defensoría de la Niñez, pero que nunca fueron escuchados.



Tras las diligencias realizadas por la Fiscalía y la Felcv, los adolescentes agresores fueron derivados a Cenvicruz, mientras que el responsable del hogar fue enviado a la cárcel de Palmasola por 90 días, imputado por complicidad y encubrimiento.



Una falta imperdonable



Luego de los hechos descubiertos en el hogar, la falta de control en la aplicación de protocolos de protección a los niños adolescentes, el Gobierno Municipal emitió un pronunciamiento y calificó de imperdonable las faltas cometidas por funcionarios de la defensoría de la Niñez, incluyendo su director, Darwin Vásquez, por ello en el comunicado se informó que se decidió la desvinculación de todo el personal.



Parte del comunicado señala que el Gobierno Municipal de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, rechaza categóricamente el proceder de funcionarios de la Defensoría de la Niñez, que a título y criterio personal no realizaron la correcta presentación de un hecho suscitado al interior de un hogar de niños. vulnerando completamente los derechos de los menores.



“Asimismo, informamos que estos funcionarios serán desvinculados de manera inmediata de sus cargos por haber cometido una falta imperdonable en el accionar del presente caso que por ley se debe ejecutar en defensa de las víctimas”, agrega el comunicado



El comunicado fue emitido el 21 de enero, pero el municipio retrocedió y hasta el momento no destituyó a funcionarios, tampoco al director de la Defensoría, que siguen ejerciendo sus funciones.



Intervención a 56 hogares



Mientras tanto la viceministra de Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de Justicia, Nadia Cruz, informó que pidió al Consejo de la Magistratura la intervención en cuatro juzgados de la niñez y la fiscalización de 56 hogares de acogida de Santa Cruz.



Esta acción surge luego de denuncias de abuso sexual cometido en el centro de acogida “Hogar de Niños Santa Cruz”, y porque los jueces que investigan el caso no tienen la especialidad relacionada con la niñez y adolescencia.



La mañana de ayer se desarrolló una mesa de reuniones entre el Consejo de la Magistratura, tres juezas de la niñez, el Servicio de Políticas Sociales (Sedepos) de la Gobernación, además de representante del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ); la directora de Género de la Alcaldía cruceña, Jéssica Echeverría, y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Cruz sostuvo que el 100% de los centros de acogida en Santa Cruz serán objeto de supervisión.



También anticipó que habrá un relevamiento y una intervención respecto al accionar de los servidores públicos que forman parte del sistema de protección: Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Sedepos, educadoras y personal de los propios centros de acogimiento, entre otros.



Cruz también cuestionó el abandono por parte de la Defensoría de la Niñez de una bebé de 7 meses en un hospital del Plan Tres Mil. Considera que se debe velar por los derechos de los más vulnerables que son los niños y adolescentes.