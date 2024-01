Apaza, mi combustible

El desenlace que ha tenido el caso de César Apaza -preso político, torturado hasta casi la muerte y obligado a admitir culpas por delitos que no cometió- me ha conmovido al extremo de pensar, por un momento, que ya nada vale la pena. No lo conozco, ningún lazo familar o de amistad me une a él. Lo descubrí como dirigente cocalero, seguí la lucha que libraba en defensa de los derechos de los afiliados a Apdecoca y, luego, el calvario judicial al que fue sometido durante los últimos dieciseis meses.