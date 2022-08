Apelo a la justicia

La personalidad de este folclórico personaje obviamente es el adecuado para pactar acuerdos con cualquiera que le asegure votos, pero me imagino que él no sabía que debía pagar facturas. Irreverente, con un discurso extraño, usando prendas de vestir que no se encuentran en cualquier tienda del departamento y especialmente con una moral muy difusa, el alcalde Jhonny Fernández está gobernando nuestra ciudad desde hace diez meses y a la vista se nota claramente que todo se ha deteriorado, los servicios municipales , la limpieza de la ciudad, caos del transporte y de los mercados, el mantenimiento de las áreas verdes y todos los servicios de la Alcaldía se han ido por la letrina y las denuncias de corrupción se han disparado en todos los ámbitos.