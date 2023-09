Apología del crimen por magistrados, ministros y altos jerarcas

A la carrera, detrás de estas declaraciones, el abogado que fue nombrado procurador, como parte de la cuota de funcionarios que el Gobierno actual asignó al expresidente Morales Ayma, se apresuró a complementar, afirmando que la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tiene carácter obligatorio para que el TCP anule de inmediato esa sentencia.

Los representantes de los 2/3 de parlamentarios que manejaba el MAS en ese momento tenían garantía de que su demanda se impondría, porque todos los tribunos del TCP afrontaban juicios por corrupción, cuando se presentó la demanda. Esos procesos radicaban en el Legislativo y los tribunos que no se sometieran, serían condenados con total seguridad y sin remedio.

La Constitución define al TCP como guardián de la CPE, no como su tutor y menos como su verdugo. El TCP define la constitucionalidad de leyes, no de la CPE. No tiene ninguna facultad para anular dos referendos populares -el que aprobó en 2009 la Constitución, con todos sus artículos, y el de 2016 que ratificó el 168- referido al límite de veces en que un funcionario puede ser elegido de manera continua.