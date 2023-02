Apóstoles del desastre

El que no existan instituciones, que no haya reglas, es algo que define esta nueva situación. Y Morales nos exhorta a aceptar las ventajas del Estado fallido. Somalia, al fin y al cabo, tiene una realidad que prescinde del Estado.

Una solución muy parecida a la que se aplica en China contra el covid: no hay que contar a los contagiados y menos a los muertos. Si te tapas los ojos, si no escuchas y no sientes, el problema habrá desaparecido. No es difícil.