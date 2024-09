Aprender de los incendios para salvar el futuro

Entre ellos se encuentran bomberos voluntarios, científicos, ambientalistas, productores responsables y comunidades que, en medio de la catástrofe, están adquiriendo información valiosa. Los únicos que no aprenden son los avasalladores que provocan los incendios para luego traficar con la tierra. A ellos les corresponde la cárcel.

Las siete millones de hectáreas quemadas este año son una alerta: la destrucción del ecosistema del oriente boliviano está alcanzando un punto de no retorno. Nos estamos jugando nuestras últimas cartas para salvar la flora, la fauna y la sostenibilidad de la vida humana en estas llanuras sudamericanas. Será necesario todo el conocimiento y esfuerzo de estas personas comprometidas para preservar la vida en esta región.

Los expertos advierten que los incendios recurrentes están alterando el ciclo del agua. La vegetación devastada ya no puede absorber agua ni liberar humedad, lo que reduce el vapor de agua en la atmósfera y cambia los patrones de lluvia. La exposición del suelo disminuye su capacidad de absorción, lo que aumenta la escorrentía y causa inundaciones.

Más allá de la urgente necesidad de extinguir los incendios aún activos, es imperativo implementar programas de reforestación y mitigación de daños, especialmente en áreas protegidas y parques nacionales. Esta es una tarea para los expertos, ya que no se trata solo de plantar árboles, sino de permitir que las especies nativas de cada región tengan la oportunidad de regenerarse.

Revertir este desastre solo es posible con un plan integral, algo que no se logrará si las autoridades se limitan a señalar culpables sin enfrentar la raíz del problema. Incluso se debate la declaración de un desastre nacional, lo que indica que el gobierno aún no comprende la gravedad de la situación. Hasta que no adopten una postura firme a favor de la sostenibilidad y la protección del medioambiente, los resultados seguirán siendo insuficientes.