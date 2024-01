Aprobación del PGE 2024 por el Ejecutivo

La Cámara de Diputados inició el tratamiento del Proyecto de Ley (PL) del PGE, lo aprobó excluyendo el art. 8 referido a un nuevo endeudamiento del país por 700 millones de dólares, y lo remitió a la Cámara de Senadores. Esta también lo aprobó, aunque excluyendo igualmente el art. 7, referido a la autorización de otro endeudamiento por 2.000 millones de dólares, además del art. 9 que pretende modificar dos leyes. Estos ajustes del Senado debían ser revisados por Diputados, que podía aprobarlos o rechazarlos. En este último caso, correspondía realizarse una sesión conjunta con ambas Cámaras para una votación por el pleno de la ALP. No obstante, la Cámara de Diputados no mostró interés en tratar las modificaciones del Senado, por lo que el proceso se detuvo ahí, ocasionando que la ALP incumpla con la aprobación del PGE en el plazo establecido.

Para estos casos, la CPE prevé una salida. Dice que, si el PGE no fuese aprobado por la ALP, “el proyecto se dará por aprobado” (art. 158.I.11). No obstante, esto no debe entenderse como automático ni tampoco debe entenderse el “proyecto” como la ley, sino como el PGE. Debe existir una actuación administrativa de aprobación expresa del PGE por el Ejecutivo, por lo que este debe hacerlo con decreto. Pero, esto no implica que deba convertirse el proyecto de ley completo en decreto, sino únicamente la disposición que aprueba el PGE (art. 2), y tal vez algunas otras en las que no haya un conflicto de atribuciones muy importantes, como los arts. 16 y 17 del PL.