Apuntan a pelea interna del MAS como causa de mayor violencia en conflicto por la tierra

Según Salvador Vaca, líder cívico de Guarayos, de no avizorarse acciones efectivas, se radicalizarán medidas de presión, con bloqueos, etc. Dijo que hasta el momento, a pesar de que el plazo se acerca, no ha existido una señal de parte del nivel central, y que el mecanismo legal que tienen, de acuerdo a la Ley INRA, es la activación de la Comisión Agraria Departamental (CAD).

“Estos mismos delincuentes secuestraron a personal de la ABT nacional con armas, que no sentó la denuncia porque hubo orden de no hacer nada, era su propia gente. Por eso nos tiene podridos esta situación”, lamentó, que no solo se da en predios privados, sino en planes de manejo forestal, etc, con la diferencia de que el privado, al tener inversión, defiende su propiedad, “en cambio lo público es de todos, o sea de nadie”.