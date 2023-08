Apuntes de una radiografía del país

Las piernas desde los pies hasta las rodillas, es la educación secundaria, en la que encontramos los mismos problemas de los maestros y con el aditamento de que esa mala preparación no exige nada al alumno de secundaria, los casos de investigación, de lectura y otros, son de esfuerzo personal, pero no de la estructura educativa secundaria.

Y en las universidades privadas (respetando obviamente las excepciones que existen) su formación es mediocre, porque el pensum es un pensum mecánico, repetitivo, no es de formación profesional y entre esos muchos problemas que adolece, no existen materias fundamentales, no se enseña ETICA, es decir no se forma a las personas, se forman mecánicos que sepan para pasar de curso, pero no se forma al profesional mucho menos a la persona como tal.