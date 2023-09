Aquel lejano 5 de septiembre…

Almorzábamos con mi esposa donde una buena amiga en el barrio de Sopocachi en La Paz, cuando recibí una llamada telefónica que me dejó perplejo. Me decían que el avión en que viajaba mi tío Noel, se había perdido, que se temía lo peor por el tiempo transcurrido. Volamos a mi casa para ponernos en contacto con mi madre o mis hermanos, y no se sabía nada concreto, aunque se tenía la esperanza de que la pequeña nave hubiera hecho algún aterrizaje de emergencia. Todo se desmoronó al final de la tarde. Se habían visto los restos de la avioneta, calcinados, en una pista que estaba en lo alto de la meseta de Caparús o Huanchaca. No se hablaba de sobrevivientes. Era el 5 de septiembre de 1986 y al día siguiente volé a Santa Cruz.