Aquí…disfrutando el paro…

Un paro callejero en Santa Cruz es una experiencia inédita e inolvidable. No es vivido como un gesto agresivo, “militante”, es mas como un deber ciudadano que se ejerce sí con seriedad pero, como todo en Santa Cruz, también con entusiasmo, con alegría, con aire festivo. Es además una actividad no individual sino familiar, lo cual es evidente por la presencia de niños y ancianos frente a las pititas. Como no lo entienden, una Bartolina del MAS ha amenazado con procesos por “involucrar a niños en política”. Realmente no lo entienden.