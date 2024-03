Arce asegura que el país no tolerará golpistas y Evo se ve ganador de la elección de 2025

Arce fue ministro de Economía de Morales la mayor parte de su Gobierno. Fueron muy unidos, muy amigos. Allegados al Ejecutivo en aquella época relataron que había tanta confianza, que Evo no dudaba de despertar a Lucho de madrugada, para pedirle un dato económico, porque confiaba ciegamente en él. Ahora son enemigos políticos aparentemente irreconciliables. Como ocurrió en otros gobiernos izquierdistas, por ejemplo, Rafael Correa con Lenín Moreno en Ecuador; o el expresidente peruano Pedro Castillo, con la actual mandataria Dina Boluarte, ambos denunciados por corrupción.

“Sepan que el pueblo no va a permitir que ningún interés individual se ponga por encima del bienestar de la patria. Bolivia no tiene un dueño y no va tolerar las amenazas”, agregó Arce.