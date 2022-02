Arce llega a Orinoca y no toca el asunto del museo

Escucha esta nota aquí

Luis Arce llegó el pasado viernes al pueblo natal de Evo Morales. El mandatario entregó el edificio de la Subalcaldía de Santiago de Andamarca en la localidad de Orinoca, pero no abordó la situación del museo de esa región, que por ahora está en el olvido y sin nadie quien quiera administrarlo.

“Llegamos a Orinoca para inaugurar la Subalcaldía de Santiago de Andamarca. Con una inversión de Bs 1,6 millones entregamos una moderna infraestructura para las hermanas y hermanos en la tierra de nuestro hermano Evo Morales Ayma”, afirmó Arce al momento de inaugurar el edificio.

La situación del museo de Orinoca está en el limbo. Nadie quiere hacerse cargo de la infraestructura. El Ministerio de Culturas pasó esa responsabilidad al municipio de Santiago de Andamarca. Esta Alcaldía argumentó que no puede mantener los costos de mantenimiento e intentó deslizar el manejo a la Gobernación de Oruro, que también lo rechazó.

Así, el museo de Orinoca no tiene un futuro y las autoridades del nivel central no saben qué hacer con ese espacio. La ministra de Culturas, Sabina Orellana, afirmó que no evaluará la situación del espacio y se decidirá qué instancia se hará responsable de la galería.

Arce, el pasado viernes, estuvo en Orinoca y no habló del museo con las autoridades locales. No hay un plan de salvataje para la galería, que ya está cerrada por dos años y con su material de exhibición en proceso de deterioro.

Arce en Orinoca

Arce, en su visita a Orinoca, recordó que la construcción de la Subalcaldía de Santiago de Andamarca es uno de los más de 1.800 proyectos heredados de la gestión del expresidente Evo Morales. El mandatario dijo que la construcción de la obra comenzó el 15 de noviembre de 2019; sin embargo, su edificación fue paralizada en el interinato de Jeanine Áñez.

“Esta obra se terminó de construir el año pasado y (ahora) aquí estamos aprovechando las efemérides del departamento de Oruro para venirles a abrazar en su mes aniversario entregándoles obras que estaban inconclusas, ahora terminadas”, afirmó Arce.

En frente del mandatario estaba el museo de Orinoca, una obra gigante y que sobresale en un pueblo pequeño con un poco más de 1.000 habitantes. El alcalde de Santiago de Andamarca, Bonny tito Cari, afirmó que su municipio no se hará cargo de la galería por su elevado costo de mantenimiento y pago de servicios.

En el museo de Orinoca se tiene en resguardo, según fuentes del Ministerio de Culturas, alrededor de 13.000 piezas, entre obsequios que recibió el exmandatario y obras de arte de diferentes partes del país. Se exhiben objetos de diferentes naciones indígenas.

Se presupuestó algo más de Bs 2 millones para la reparación del museo, ya que existen partes que están deterioradas por falta de mantenimiento. Existen goteras en varios salones, paredes con humedad, pisos en mal estado y los objetos exhibidos sin atención. Además, la fachada de museo empieza a deteriorarse y va perdiendo el color.





