Arce mantiene subsidios y creación de empresas estatales, pese a la merma de ingresos

En este sentido también seguirá vigente el subsidio de los combustibles, alimentos (maíz, harina de trigo, carnes y lácteos) y de la electricidad que en 2022 le significó un gasto al Estado de unos $us 1.700 millones, cuando se había calculado en el Presupuesto General del Estado (PGE) a fines de 2021 destinar no mas de un 50% del monto indicado.

En este punto Jorge Richter, a fines de 2022, explicó que el esquema de subsidios en las tarifas de los hidrocarburos, alimentos y electricidad en el país, permite tener a la población precios justos y abastecimiento debido, de modo que no sufra el impacto mundial.

Sin embargo, de acuerdo con los analistas consultados este modelo gasta más de lo que tiene. Pues, desde 2015 arrastra un déficit fiscal (más gastos y menos ingresos) que en 2022 fue de un 7,2% (unos $us 3.000 millones).

Es Jaime Dunn, analista económico , el que puntualizó que el modelo económico de la administración de Luis Arce se apoya en el gasto y el mercado interno y mira de reojo la inversión privada y a las exportaciones. Dunn subrayó que no es novedad que el Ejecutivo siga creando empresas estatales y que ante la objeción de que la mayoría de las veces son deficitarias, el Gobierno contesta que eso no es lo principal, sino lo que importa es que se crean puestos de trabajo observó Dunn.

El economista, Germán Molina, indicó que este modelo se mantiene con deuda. Así en 2022 la misma llegó a los $us 33.000 millones y cuando se le consultó si esto es sostenible, el analista indicó esta situación no es sostenible en el tiempo si es que el Estado no diversifica sus ingresos.