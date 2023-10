Arce mueve todo para recuperar el poder y la liquidez a través del Órgano Legislativo

En Bolivia, no tener el control del Congreso, con megacoaliciones o con rodillos parlamentarios, fue la fórmula para acabar con gobiernos. La pelea dentro del MAS ha provocado una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea, es decir, la oposición ha crecido. A Comunidad Ciudadana y Creemos se han sumado los ‘evistas’. El Gobierno ya no tiene mayoría y el desafío es recuperar el control, y para eso puso en marcha una estrategia de orden político.

El Senado se ha convertido en un gran problema, porque no sigue la agenda que sale del despacho presidencial.

Para el titular de Justicia, la decisión de una reunión de bancada no está por encima de las sesiones preparatorias legislativas, la instancia donde se define quiénes serán parte de las directivas camarales, Senado y Diputados, para la gestión 2023-2024.

“En este momento, todavía no tenemos un presidente del Senado (para la próxima gestión). Este es elegido por el pleno de la Cámara de Senadores que puede tomar en consideración la propuesta de la bancada del MAS, pero como dice el reglamento y la Constitución, s erán los 36 senadores que con su voto definirán quién va a ser el presidente de la Cámara de Senadores”, puntualizó Lima, que es parte del Órgano Ejecutivo.

El viernes, en un contacto con los medios, aseguró: “Dicen que no ataco al Ejecutivo porque tengo funcionarios públicos que asumen funciones como directores nacionales o viceministros que son mi cuota de poder para que no diga nada. Totalmente falso. Las grabaciones ilegales, acusaciones, distorsiones, montajes, especulaciones, son parte de la guerra sucia. Todo eso es mentira”, aseveró.

Otra coincidencia entre Rek y Barrientos, es que el ‘arcismo’ quiere recuperar la agenda de la Asamblea. Rek postuló: “Creo que la presidencia define qué proyectos entran. Y Arce quiere tener el poder para ingresar los proyectos que sean de su interés, es copar el poder. No se olvide, el Senado no aprobó proyectos de exploración petrolera que buscaba el Gobiernro. Pero, sí aprobó el reglamento de las elecciones en tiempo récord, y ese proyecto se estancó en diputados. ¿Por qué?, debido a que Andrónico no sigue la línea del ministro Lima”.